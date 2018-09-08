Сверстать менюшку небольшую

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка260 просмотров

Во такую надо сделать http://dl3.joxi.net/drive/2018/09/08/0002/1672/181896/96/fa31218f4d.png

Кругляшки, при наведение на которые выдается информационное окно, с возможность перейти в галере. 

К работе притступить уже сейчас, готовность сегодня через 3-4 часа

7 лет назад
comedy111
Дима 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров