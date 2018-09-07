Здравствуйте. Нужна адаптивная верстка с нуля из PSD макета и посадка на CMS Wordpress.
Доработка верстки старниц HTML – CSS – JS
Добрый вечер, нужны правки верстки страниц сайта.
Правки для разных страниц по мелочи, мобильная врестка блоков и тд.
полное тз по ссылке
срок 1-2 дня
Заявки фрилансеров
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