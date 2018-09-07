Доработка верстки старниц HTML – CSS – JS

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок288 просмотров

Добрый вечер, нужны правки верстки страниц сайта. 

Правки для разных страниц по мелочи, мобильная врестка блоков и тд. 

полное тз по ссылке

срок 1-2 дня

CSSHTMLJavaScript
7 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров