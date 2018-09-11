Требуется верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок386 просмотров

Подробности (макеты) пришлю в личку.

Есть всякие выпадающие менюшки, их нужно сделать на чистом js или на JQuery без использования фреймворков типа VUE.

JavaScriptjQueryVue.js
7 лет назад
kirrus
Кирилл 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

asmyan99
Тико 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад
$100
3 дня
Рекомендую.
Все на высоте. Рекомендую !!!

Заявки фрилансеров

asmyan99
Тико 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
7 лет назад

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