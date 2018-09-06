Верстка макета на Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок207 просмотров

Требуется человек для верстки готового макета и его небольших доработок. Требуемые навыки:

- адаптивная вертка макета из psd

- знание Вордпресс

- знание javascript

Желательно также:

- базовое понимание дизайна. Как минимум соблюдать цветовой баланс и отступы. Как максимум понимать отличия хорошего дизайна от плохого. 

- знание php

JavaScriptPHPWordPress
7 лет назад
SerhioM
Сергей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переверстать лэндинг пэйдж

    Переверстать лэндинг пэйдж в нормальный вид, без бутстрапа с адаптацией.  Формы будут обычный экшен на index1.php без проверки. cветoвыелинии точка pф Указывайте цену

    BootstrapPHP
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка лендинга

    Нужно сделать адаптивную верстку лендинга по готовому дизайну в приложение дизайн  тут макеты с пояснением  1) https://drive.google.com/file/d/1uFBsCZCYPE4Z8W7qhm9dY6RpHI_CrixN/view?usp=sharing 2) https://drive.google.com/file/d/1xh2v2xIsa2JUiEJXnO66HEpakqHlGPV7/view?usp=sharing Бюджет 50$ сроки 2-3 дня!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать и натянуть диз на дле

    $60

    Здравствуйте! Нужно сверстать и натянуть диз на дле. Простой диз сайта флеш игр. Оплата после выполнения. Указывайте цены и сроки Дизайн прикреплен

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программирование адаптивного лендинга (html+bootstrap)

    Эскиз лендинга соран на WIX. необходимо запрограммировать на чистом HTML (адаптивная верстка, bootstrap) и прислать для заливки на хостинг в виде файлового архива сам лендос:  https://shyugaevbv.wixsite.com/true-franch

    BootstrapHTMLWix
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка

    Добрый день, Нужно сверстать главную страницу и 5 внутренних, макеты по ссылке https://xd.adobe.com/spec/921d8ddc-a447-4b1b-4fdb-1e365b1e8980-e42c/ Только верстка, адаптив, слайдеры, модальное окно, гугл карта (можно просто snazzy maps). Обработчик форм не нужен.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна верстка лендинга

    Нужно  создать из дизайна   верстку https://drive.google.com/file/d/1HG4DXs6djtdaqhKz-SXV9ZvKNMww5cER/view -Без  ошибок -Интегрировать  в нее  видео -Настроить  заказ

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать интернет магазин

    Нужно сверстать интернет магазин, функциональность интернет магазина:  - корзина покупателя без доп. продажи и без оплаты на сайте  - фильтр по товарам  - поиск на сайте  - карта сайта  - ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад