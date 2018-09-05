Нужна верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок261 просмотр

Нужно  создать из дизайна   верстку https://drive.google.com/file/d/1HG4DXs6djtdaqhKz-SXV9ZvKNMww5cER/view

-Без  ошибок

-Интегрировать  в нее  видео

-Настроить  заказ

7 лет назад
toplombard
Владимир 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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