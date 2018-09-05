Сверстать интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок225 просмотров

Нужно сверстать интернет магазин, функциональность интернет магазина: 

- корзина покупателя без доп. продажи и без оплаты на сайте 

- фильтр по товарам 

- поиск на сайте 

- карта сайта 

- подключить механиз интернет магазина 

- отбор товаров по первой букве 

* Клиент, до создания сайта продавал через Яндекс Маркет. Теперь сервис требует сайт с товарами и на странице товара должна быть форма захвата и возможностью добавления товар в корзину 

ВАЖНО при оценивании стоимости за работу учитывать следующее, что: 

- наполнение контентом будет происходить со стороны заказчика. (Контент – акции, новости, банеры, текста) 

- На сайте будет около 500 карточек товара, но их всех заказчик сделать самостоятельно.

7 лет назад
guest_15362243984291
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переверстать лэндинг пэйдж

    Переверстать лэндинг пэйдж в нормальный вид, без бутстрапа с адаптацией.  Формы будут обычный экшен на index1.php без проверки. cветoвыелинии точка pф Указывайте цену

    BootstrapPHP
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка

    Необходимо сделать адаптивную верстку, подключить слайдеры Макеты по ссылке : https://dropmefiles.com/JUxcj

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенести фильтр в меню

    Есть сайт на опенкарт, вот ссылка http://laskin.beget.tech/ Есть рабочий фильтр, его нужно перенести в меню Прикрепил скрин к заданию (см. файл)

    Opencart
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поправить верстку для плагина

    $1

    В мобильной версии сайта криво отображаются кнопки (см. скриншот). Должы быть в одну линию. Также нужно уменьшить на несколько пунктов заголовок вопроса и на 1 пункт текст на кнопках. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработки по верстке

    Здравствуйте! Нужна доработка верстки. В начале отклика пишите, пожалуйста, "Готов". 1. В слайдерах есть, но не отображаются кнопки "Назад" и "Вперед". 2. Поправить отображение блока на главной "Наша ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подшаманить сайт, вставить видео на Главную

    1. В шапке - разместить большой лого на цветной полосе, в освободившееся место, где стоял лого, справа на шапке вставить и увеличить (шрифта размер) телефоны, добавить режим работы. 2. На Главной под шапкой, перед  ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать PSD макет в HTML (Wordpress опционально)

    Добрый день!  Сверстать PSD макет в HTML, (опционально - если интегрируете с modx или wordpress - идеально!) Как всегда – валидно, кроссбраузерно, адаптивно, быстро :)  Оч простые макеты (на адаптив - свои): ...

    HTMLMODXWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Переверстать блок на сайте

    $5

    На главной странице сайта на Webasyst мы поменяли дизайн блока с фотографией под шапкой. Дизайн имеется в PSD. Соответственно теперь этот блок необходимо переверстать на сайте. Он состоит из фоновой фотографии, маленького текста и ...

    Webasyst
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад