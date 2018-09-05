Нужно сверстать интернет магазин, функциональность интернет магазина:

- корзина покупателя без доп. продажи и без оплаты на сайте

- фильтр по товарам

- поиск на сайте

- карта сайта

- подключить механиз интернет магазина

- отбор товаров по первой букве

* Клиент, до создания сайта продавал через Яндекс Маркет. Теперь сервис требует сайт с товарами и на странице товара должна быть форма захвата и возможностью добавления товар в корзину

ВАЖНО при оценивании стоимости за работу учитывать следующее, что:

- наполнение контентом будет происходить со стороны заказчика. (Контент – акции, новости, банеры, текста)

- На сайте будет около 500 карточек товара, но их всех заказчик сделать самостоятельно.