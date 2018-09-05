Переверстать лэндинг пэйдж в нормальный вид, без бутстрапа с адаптацией. Формы будут обычный экшен на index1.php без проверки. cветoвыелинии точка pф Указывайте цену
Сверстать интернет магазин
Нужно сверстать интернет магазин, функциональность интернет магазина:
- корзина покупателя без доп. продажи и без оплаты на сайте
- фильтр по товарам
- поиск на сайте
- карта сайта
- подключить механиз интернет магазина
- отбор товаров по первой букве
* Клиент, до создания сайта продавал через Яндекс Маркет. Теперь сервис требует сайт с товарами и на странице товара должна быть форма захвата и возможностью добавления товар в корзину
ВАЖНО при оценивании стоимости за работу учитывать следующее, что:
- наполнение контентом будет происходить со стороны заказчика. (Контент – акции, новости, банеры, текста)
- На сайте будет около 500 карточек товара, но их всех заказчик сделать самостоятельно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать адаптивную верстку, подключить слайдеры Макеты по ссылке : https://dropmefiles.com/JUxcjHTML-верстка31 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на опенкарт, вот ссылка http://laskin.beget.tech/ Есть рабочий фильтр, его нужно перенести в меню Прикрепил скрин к заданию (см. файл)HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать адаптивную верстку сайта. Максимально ускорить загрузку страниц.HTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1
В мобильной версии сайта криво отображаются кнопки (см. скриншот). Должы быть в одну линию. Также нужно уменьшить на несколько пунктов заголовок вопроса и на 1 пункт текст на кнопках. ...Завершен7 лет назад
Добрый день! На эскизе: - удалил второй телефон - удалил слово КЛИНИКА (теперь там два рядочка текста) - немного уменьшил хедер - вставил новое фото вместо фото с ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Нужна доработка верстки. В начале отклика пишите, пожалуйста, "Готов". 1. В слайдерах есть, но не отображаются кнопки "Назад" и "Вперед". 2. Поправить отображение блока на главной "Наша ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
1. В шапке - разместить большой лого на цветной полосе, в освободившееся место, где стоял лого, справа на шапке вставить и увеличить (шрифта размер) телефоны, добавить режим работы. 2. На Главной под шапкой, перед ...Завершен7 лет назад
Добрый день! Сверстать PSD макет в HTML, (опционально - если интегрируете с modx или wordpress - идеально!) Как всегда – валидно, кроссбраузерно, адаптивно, быстро :) Оч простые макеты (на адаптив - свои): ...Завершен7 лет назад
- $5
На главной странице сайта на Webasyst мы поменяли дизайн блока с фотографией под шапкой. Дизайн имеется в PSD. Соответственно теперь этот блок необходимо переверстать на сайте. Он состоит из фоновой фотографии, маленького текста и ...Завершен7 лет назад