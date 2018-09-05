Необходимо сделать адаптивную верстку, подключить слайдеры Макеты по ссылке : https://dropmefiles.com/JUxcj
Адаптивная верстка сайта климатической компании www.2295474.ru
Необходимо сделать адаптивную верстку сайта. Максимально ускорить загрузку страниц.
Заявки фрилансеров
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