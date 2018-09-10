HTML вертска

Есть дизайн новостного сайта (СДЛ), который нужно сверстать под CMS c открытым кодом. Ориентируюсь на Drupal. Можете посоветовать свою CMS, которую считаете лучше (кроме российских CMS). Дизайн сыроват, то есть, отступы и некоторые моменты могут ...