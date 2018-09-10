Есть дизайн новостного сайта (СДЛ), который нужно сверстать под CMS c открытым кодом. Ориентируюсь на Drupal. Можете посоветовать свою CMS, которую считаете лучше (кроме российских CMS). Дизайн сыроват, то есть, отступы и некоторые моменты могут ...
HTML вертска
Необходимо сверстать страницу в HTML 5 для Сайта https://redpen.io/weac7fe9a62e41394e
www.a-lux.kz - адаптивно , валидно кроссбраузерно.
С эффектами.
Срок до конца завтрашнего дня.
Выбранный исполнитель
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