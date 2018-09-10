HTML вертска

$24
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки207 просмотров

Необходимо сверстать страницу в HTML 5  для Сайта  https://redpen.io/weac7fe9a62e41394e 

www.a-lux.kz  - адаптивно , валидно кроссбраузерно.

С эффектами.

Срок до конца завтрашнего дня.

HTML
7 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

EasyTactic
Артём 
24 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$24
2 дня
Очередной раз все во время и качественно !!! Рекомендую.
Всё ок.

Заявки фрилансеров

EasyTactic
Артём 
24 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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