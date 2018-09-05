1. Адаптировать под мобильную версию. 2. Поправить меню 3. Внести коррективы по контенту 4. Сделать активными кнопки подписаться 5. Масштабировать раздел партнеры
Игра на HTML5 + JavaScript
нужно сделать визуализацию игры на canvas, d3, three,js, phaser, pixijs / или другие фреймворки. Подробное ТЗ скину тем кто заинтересуется
Заявки фрилансеров
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