Игра на HTML5 + JavaScript

Добрый день. Сайт iskra63.ru/ на нем нужно переверстать 2 блока. Во вложение картинка переделанного дизайна, нужно переверстать вот это место – prntscr.com/kqqdoh и добавить еще один блок – prntscr.com/kqqetm по нажатию кнопки будет происходить переход на отдельный материал в котором будет ...