Нужно сверстать 15 страниц интернет-магазина адаптивно psd есть desktop и mobile с tablet без js В верстке использовать сборщики Sass Pug Webpack Детали кандидату
Верстка сайта
1. Адаптировать под мобильную версию.
2. Поправить меню
3. Внести коррективы по контенту
4. Сделать активными кнопки подписаться
5. Масштабировать раздел партнеры
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка13 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! У нас есть статичный HTML сайт elyx-kitchen.com мы переходим на онлайн екомерс платформу shopify.com , нам нужен специалист который имел уже опты работы с этой платформой и можете перенести нашу верстку на стандартную тему Shopify. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
В таблице в моб версии пляшут строчки. Необходимо поправить. Ищу специалиста по Битрикс с опытом работы более 3 лет.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Вот эту страницу превратить в письмо мейлчимп https://www.planikafires.com/indoor-ethanol-fireplaces/bio-fireplace-insert/ventless-flueless-primefire/HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть отрисованный дизайн-макет сайта каталога. Необходимо сделать верстку и далее запрограммировать на Wordpress. Краткое описание по функционалу: 1) Кликабельность номеров; 2) Добавление текста и изображений в слайдер на главной; 3) ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! срочно нужна адаптивная верстка https://cloud.mail.ru/stock/fWbYAGH1Tc3wRogSS6n5JE92 с анимацией чекбокса и функционалом вкл-выкл света на зданиях весь готовый js функционал, кроме отправки форм обр связиHTML-верстка11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Сайт iskra63.ru/ на нем нужно переверстать 2 блока. Во вложение картинка переделанного дизайна, нужно переверстать вот это место – prntscr.com/kqqdoh и добавить еще один блок – prntscr.com/kqqetm по нажатию кнопки будет происходить переход на отдельный материал в котором будет ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
[table]ОбязанностиТЗ по доработке сайта Адрес сайта: академияпамяти.рф Основная задача: Сделать сайт презентабельным и современным 1. Опустить галерею с фотографиями вниз, 2. Вывести на ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Для тех у кого опыта в верстке от 2х лет и выше Необходимо сверстать контентную часть страницы, дизайн прикреплен. Header и footer уже сверстан. Верстка должна быть адаптивной. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Интернет-магазин с каталогом товаров. Две страницы, главная и страница каталог. Каталог заполнять не нужно. Нужен в итоге работающий сайт, чтобы была возможность добавлять/редактировать на нем товары. Оставляйте свой скайп, все обсуждения там.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт7 лет назад