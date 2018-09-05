Добрый день! Необходимо для сайта v-bragilev.ru сделать верстку адаптивной под мобильные устройства. В отклике жду от вас стоимость, сроки и примеры работ.
Верстка
Здравствуйте!
срочно нужна адаптивная верстка https://cloud.mail.ru/stock/fWbYAGH1Tc3wRogSS6n5JE92 с анимацией чекбокса и функционалом вкл-выкл света на зданиях
весь готовый js функционал, кроме отправки форм обр связи
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