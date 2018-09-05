Верстка

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Закрыт11 заявок262 просмотра

Здравствуйте!

срочно нужна адаптивная верстка https://cloud.mail.ru/stock/fWbYAGH1Tc3wRogSS6n5JE92 с анимацией чекбокса и функционалом вкл-выкл света на зданиях

весь готовый js функционал, кроме отправки форм обр связи

JavaScript
7 лет назад
pavelseo
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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