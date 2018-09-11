Требуется верстальщик

Нужно сверстать landing page

Сроки: к 9:00 08.09.2018

Оплата 2000 рублей.

Важный критерий: кроссбраузерно.

Необходима адаптивная верстка под разные устройства.

А так же скорость загрузки по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ должна быть не менее 70.

Когда будете отправлять заявку обязательно приложите примеры ваших работ. Подробности уже с кандидатами.