Адаптивная верстка одностраничного сайта на Bootstrap

Требование к верстке: все (кроме кнопки "запись онлайн", она подгружается) должно строго соответствовать макетам на типизированных вьюпортах: положение элементов, их размер и кегль шрифта. К сожалению, те, кто уже брался за исполнение этой задачи, не смогли добиться того, чтобы на современных устройствах класса Full HD с плотностью 400 ppi и выше было возможно отображать иконки соцсетей, физически не растягивая их. У них получалось, что всегда на мобильном "стоя" отображался макет, который у меня обозначен как "xs @ 320" – несмотря на то, что физическое разрешение телефона 1080 по Х (см. скриншот в архиве).

Исходники (PSD + иконки в PNG + подложка + скриншоты): https://mega.nz/#!C3YzzQCQ!1I84DoiSu2ASK4Jc4FY75yef1H4yKzKuLBqYSJchoTU

Ссылки и код для размещения кнопки на странице вышлю выбранному исполнителю.