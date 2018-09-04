Вёрстка слайдера

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Закрыт4 заявки222 просмотра

Во вложении архив с уже свёрстанной страницей.

Необходимо из верхнего изогнутого блока сделать слайдер, согласно дизайн-макетам, которые также во вложении.

Стили самого блока не трогать, в вёрстке стили немного отличаются от макета.

Страница свёрстана на bootstrap 4

Исходники макетов в PSD вот здесь: https://drive.google.com/open?id=1k92oZ6886xZDgK1eg38EjsbV25brKE3Z

Bootstrap
7 лет назад
nikmedvedev
Никита 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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