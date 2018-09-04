Работаем с интернет магазинами. Находим готовый шаблон ИН(прототип) и модернизируем его под тематику, садим на CMS, ..., передаем заказчику. Более подробно - расскажу лично. От вас требуется модернизировать шаблон под дизайн, и посадить на движок ...
Вёрстка слайдера
Во вложении архив с уже свёрстанной страницей.
Необходимо из верхнего изогнутого блока сделать слайдер, согласно дизайн-макетам, которые также во вложении.
Стили самого блока не трогать, в вёрстке стили немного отличаются от макета.
Страница свёрстана на bootstrap 4
Исходники макетов в PSD вот здесь: https://drive.google.com/open?id=1k92oZ6886xZDgK1eg38EjsbV25brKE3Z
Заявки фрилансеров
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