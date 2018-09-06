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Нужен верстальщик
Нужно сверстать landing page
Сроки: к 9:00 6.09.2018
Оплата 1700 рублей.
Важный критерий: кроссбраузерно.
Необходима адаптивная верстка под разные устройства.
А так же скорость загрузки по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ должна быть не менее 70.
Когда будете отправлять заявку обязательно приложите примеры ваших работ. Подробности уже с кандидатами.
Заявки фрилансеров
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