Адаптивно сверстать сайт по макету, что бы он нормально работал во всех современных браузерах и проходил pagespeed google с гордо поднятой головой, ну и что бы все валидно и красиво. Макет скину тем кто готов работать.
Исправить верстку на карточке товара
Сайт matrason.ua самописный на PHP 5.6, шаблонизатор Smarty
На данный момент на странице карточки товара неравномерно распределены блоки информации, из-за чего страница «удлиняется», что уменьшает вероятность того, что пользователь «прокрутит» ее до конца.
Во вложении скрины
https://img.netpeak.ua/krasavchenko/152898104571_kiss_323kb.png
https://img.netpeak.ua/krasavchenko/152898115595_kiss_92kb.png
По примеру - системно оптимизировать верстку и расположение блоков на всех карточках товаров.
Заявки фрилансеров
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