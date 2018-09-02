Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работы
Верстка интернет-магазина часов
Требуется адаптивная верстка с использованием последних технологий для интернет магазина часов.
Дополнительные требования: shema, БЭМ (рассмотрим все варианты, если не можете);
Макеты для оценки: yadi.sk/d/_0J4EPh73aM2fn
Принимаю предложения по срокам/цене, можно в скайп или здесь.
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