Создание адаптивной версии сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок232 просмотра

Есть рабочий сайт, функционирующий на joomla 2.5.

Нужно доработать шаблон, чтобы он корректно работал на мобильных устройствах, то есть сделать адаптивный дизайн.

Joomla
7 лет назад
Artemat
24 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

optimist87
Виктор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$30
1 день
Заказал у Виктора доработку шаблона до адаптивной версии. Все мои пожелания были выполнены качественно и весьма быстро. Рекомендую данного исполнителя.
Рекомендую Артема как хорошего заказчика! Работали по предоплате, никаких лишних вопросов не возникало, необходимые материалы предоставил оперативно! Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

optimist87
Виктор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать блок для сайдбара (html/css/js)

    $10

    Доброго времени суток! Что будет считаться выполненной задачей: Блок сверстан валидно (проверяю через ﻿https://validator.w3.org/ и ﻿http://jigsaw.w3.org/css-validator/ )Верстка удобно читаема, дабы бекендеру было просто ее посадить на сайтЦвета и размеры совпадают с макетомРаботают все интерактивные ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $25

    В psd макета нет. Есть на скриншотах с разных сайтов блоки + текстовое описание. нужен лендинг (описание товара) и страница со списком товаров. Адаптивно. Оплата по факту (высылаете все, проверяю, дорабатываем, оплачиваю). Оплата желательна по ...

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно сделать верстку одностраничника.

    Добрый день, друзья! Уже есть готовый дизайн, нужно сделать html верстку. Исходник дизайна подкрепил к объявлению.  На лендинге 8 экранов, но сайт очень простой. Жду вашего отклика!)

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доделать верстку и адаптировать сайт

    Привет, креплю ТЗ, если кратко то сделать 2 блока (скрипт для калькулятора я дам) для графика чисто верстку, так как ее будет допиливать программист. Плюс мелкие ньюансы, и адаптация под устройства. В целом сайт адаптирован, ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вёрстка лендинга

    Нужно сверстать лендинг (прикрепил). При прокрутке должна срабатывать анимация (на ваш выбор). Цена/сроки?

    HTML-верстка50 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка landing-page

    Верстка landing-page Linonsdigitals.ru Основные требования:   - Соблюдение стандартов W3G   - Скорость загрузки не менее 185по Google PageSpeed   - Семантическая верстка сиспользованием HTML5 тегов (включая почту, адрес, телефони.пр.)     - ВерсткаMobile-First ...

    GitHTMLSASSGulp
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад