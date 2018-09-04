Доброго времени суток! Что будет считаться выполненной задачей: Блок сверстан валидно (проверяю через https://validator.w3.org/ и http://jigsaw.w3.org/css-validator/ )Верстка удобно читаема, дабы бекендеру было просто ее посадить на сайтЦвета и размеры совпадают с макетомРаботают все интерактивные ...
Создание адаптивной версии сайта.
Есть рабочий сайт, функционирующий на joomla 2.5.
Нужно доработать шаблон, чтобы он корректно работал на мобильных устройствах, то есть сделать адаптивный дизайн.
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