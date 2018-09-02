Нужно поправить несколько багов в вёрстке/jquery

Доброго времени суток! Что будет считаться выполненной задачей: Блок сверстан валидно (проверяю через ﻿https://validator.w3.org/ и ﻿http://jigsaw.w3.org/css-validator/ )Верстка удобно читаема, дабы бекендеру было просто ее посадить на сайтЦвета и размеры совпадают с макетомРаботают все интерактивные ...