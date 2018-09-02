Адаптировать сайт на muse под мобильную версию

Заказывали верстку, у данного фрилансера https://www.weblancer.net/users/iKey/ Он ее сделал, но правки от нас не внес, резко пропал, как видно из страницы https://www.weblancer.net/users/iKey/ его и на сайте 11 дней нет. Не знаю что случилось. Надеюсь ...