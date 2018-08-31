1) если указан в описании тег readmore, то все что до него - вверху размещается, а после него - внизу. сейчас в каталоге вот так выводится - http://test2.tline.biz/catalog/ а в категориях - http://test2.tline.biz/catalog/tablichki-i-ramki/ ...
Сверстать сайт
Доделать верстку сайтаhttps://yadi.sk/i/rDpdCaOV3abAND
https://yadi.sk/d/BRi9aLPk3abASq
главная готова
Сроки сегодня
бюджет 5000 рублей
оплата по факту сдачи
Заявки фрилансеров
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