Нужно убрать паддинг в шапке сайта

Здравствуйте!

Есть сайт http://madnote.ru

В шапке сайта появился непонятный отступ: https://prnt.sc/kp1zle

Нужно ее убрать. Доступ выдам в админку. Доступа к FTP нет (не могу разобраться, где его найти).

Или просто подскажите, где что подправить.

Оплата только Webmoney или Qiwi.