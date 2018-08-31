Нужно убрать паддинг в шапке сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок139 просмотров

Здравствуйте!

Есть сайт http://madnote.ru

В шапке сайта появился непонятный отступ: https://prnt.sc/kp1zle

Нужно ее убрать. Доступ выдам в админку. Доступа к FTP нет (не могу разобраться, где его найти).

Или просто подскажите, где что подправить. 

Оплата только Webmoney или Qiwi.

7 лет назад
truebusinessboss
Николай 
51 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$2
1 день
Спасибо большое! Все работает, ошибка исправлена.
Был рад помочь! =)

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад

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