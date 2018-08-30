Есть форум на Xenforo. Вместо стандартной страницы входа хочется использовать свою страницу. Страница готова, сверстана. Фото страницы входа в приложении. На выходе должна получиться страница входа по адресу, при вводе данных открывается ...
Верстка сайта под битрикс
Требуется верстальщик под битрикс пока под один проект. Если успешно выполняете то даем еще проекты. Есть готовый дизайн, нужно сверстать по нему. Интеграция с CMS. Сайт должен быть адаптивный, с мобильной версией.
Присылайте ваши кейсы и стоимость работы за них.
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