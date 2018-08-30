Добавить слайдер на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок176 просмотров

Есть уже готовая верстка, нужно добавить слайдер с кнопками навигации и сделать его адаптивным. Бюджет предлагайте сами, все детали обсудим по skype.

7 лет назад
kovalyov1983
41 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

romanenko1509
Никита 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
7 лет назад
$1
1 день
Уже работал с этим исполнителем, как и в прошлый раз сделал достаточно быстро, приходилось обговаривать некоторые детали и вносить правки по ходу дела, но исполнитель охотно шел на контакт и даже предлагал свои варианты решения задачи
С заказчиком уже работал, два раза за короткий срок, задачи ставит ясные, но редко выходит на связь

Заявки фрилансеров

romanenko1509
Никита 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
7 лет назад

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