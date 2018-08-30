Переделать калькуляторы с CMS Made Simple. Калькуляторы написаны на javascript. Нужно переписать с javascript на ajax (чтоб спрятать рассчеты) новый сайт сделан на wordpressпри выполнения задачи нужно устранить все касяки к примеру обратить внимание что информация вставляется в разные блоки страницы.1. при написании использовать классы и html структуру блока калькулятора как на страницах сайта http://ipoteka5.ru2. по возможности испльзовать скрипты selectric.js, rangeslider.js3. при написании убрать дублирование кода, оптимизивовать код (убрать лишние переменные и функции), спрятать функции рассчета