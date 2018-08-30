Верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки237 просмотров

Переделать калькуляторы с CMS Made Simple. Калькуляторы написаны  на  javascript. Нужно переписать с  javascript  на ajax (чтоб спрятать рассчеты) новый сайт сделан на wordpressпри выполнения задачи нужно устранить все касяки к примеру обратить внимание что  информация вставляется в разные блоки страницы.1. при написании использовать классы и html структуру блока калькулятора как на страницах сайта http://ipoteka5.ru2. по возможности испльзовать скрипты selectric.js, rangeslider.js3. при написании убрать дублирование кода, оптимизивовать код (убрать лишние переменные и функции), спрятать функции рассчета

AJAXHTMLJavaScript
7 лет назад
zhelnovsergei
Сергей 
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать адаптивный лендинг

    Необходимо сверстать лендинг за день-два, небольшой (см. по ссылке джипег).   Из анимации – появление Царевен в начале.   Открытие ютубе в модальном окне.   Слайдер с фотографиями, плавно проматываются. Динамика любая на ваше усмотрение.  ...

    JavaScriptLinux
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Зафиксить меню при перемотке

    $5

    Есть страница сайта с меню, с фиксированной позицией, нужно сделать так, чтобы при перемотке страницы меню перемещалось наверх с контентом и фиксилось в 30 пикселах от верха экрана. Хотел бы заплатить 5 баксов, но можете ...

    CSSJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Правки на сайте на html

    Есть 2 сайта piterpalace.ru и piterpalace.com  Есть список правок от клиента:  1. На полной версии piterpalace.ru в русском варианте высота меню что-то расширилась, на англ – отл, в Моб обеих версиях – тоже ...

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Заглушка для сайта

    Простое и быстрое задание; можно для начинающего верстальщика. Заглушка для сайта: логотип, контакты; простая анимация (условно - выезжание информации); адаптивность. Пишите только с ценой и сроками.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Адаптивная вёрстка PSD макетов

    $370

    На портале www.gdebar.ru имеется много листингов заведений, например этот. Необходимо сверстать и адаптировать вёрстку под существующий код, сохранив все нюансы и костыли (доступ к репозиторию будет выдан для анализа). Вёрстка должна быть чистой и ...

    GitPHPSASS
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн и сборка письма в блочном редакторе Sendpulse

    Добрый день! Есть шаблон письма сделанного в  блочном редакторе Sendpulse. http://archive.sendpulse.com/be6df317/ На основе текстов для рассылки нужно раз в 2 недели (иногда каждую неделю)  собирать письмо в блочном редакторе, готовить ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад