Внедрили новый дизайн - верстка немного отличается от оригинала -необходимо внести правки. Фреймворк CodeIgniter.
Заглушка для сайта
Простое и быстрое задание; можно для начинающего верстальщика. Заглушка для сайта: логотип, контакты; простая анимация (условно - выезжание информации); адаптивность.
Пишите только с ценой и сроками.
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