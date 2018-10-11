Сайт на битриксе

$160
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок210 просмотров

Есть сайт http://xn--80aacl7bi.xn--p1ai/, под этот макет сделан редизайн, все блоки остались на месте без изменений, немного изменилась верстка на главной.

Необходимо переделать все страницы(цвета, названия и тд) согласно новым макетам.

https://drive.google.com/file/d/1jvW-Xszusz15cZvDeNYQLDpEP2BskFmL/view

https://drive.google.com/file/d/1Bip9pkNgz5eAVzzJcTwaxLkb0SD72MeT/view

https://drive.google.com/file/d/1ncDsQW6Exl3egKpdJuFcKk-2jnYfAkCc/view

https://drive.google.com/file/d/1dxW6ydCRtntffP0iJBqtx8BdVBgt3BIe/view

https://drive.google.com/file/d/1YAmDf5mKtKy79m5j69WHR1aXimpa8YH2/view

https://drive.google.com/file/d/1fWWVBiR0_ZvDIKiIhIxA5Mbdg-MJKsIy/view

https://drive.google.com/file/d/18HiGN_E8Isv1IQv-Dd1wagUNDqkwuy_R/view

7 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
7 лет назад
$130
7 дней
Все отлично, спасибо за выполненную работу, рекомендую!
Сотрудничеством доволен. Елена надежный и ответственный заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
7 лет назад