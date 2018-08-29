Правка меню на сайте

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Закрыт12 заявок213 просмотров

Есть сайт npt.ru и его копия infolipe.beget.tech, нужно на копии подправить логику работы меню как на оригинале.

7 лет назад
bonbon1589
Артем 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров