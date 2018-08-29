Сверстать главную страницу сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт45 заявок394 просмотра

Необходимо сверстать главную страницу сайта. Нужна адаптивная верстка, все исходники есть в PSD,так же предоставляются дополнительные материалы.  

Нужно только сверстать, без натяжки на CMS.

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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