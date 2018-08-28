Заказ верстка psd to responsive html to phpbb theme

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки181 просмотр

Требуется верстка достаточно простых страниц части сайта - форум браузерной игры. Требуется использование phpbb для создания стандартной темы. Макет прикреплен ниже. Вот русскоязычный форум поддержки phpbb со всеми объяснениями: https://www.phpbbguru.net/

Есть возмножность продолжить работу в других проектах после данного.

HTML
7 лет назад
romankick
26 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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