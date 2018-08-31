Сверстать 1 страницу-калькулятор

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок220 просмотров

Сделать копию этой страницы https://www.websitecostcalculator.app/ до блока Websi‍‍‍te control включительно. В итоге мне нужна страница с уникальным кодом, не скаченная через программу.

7 лет назад
freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$25
2 дня
Все отлично. Работу сделал качественно и в срок. Рекомендую!
Спасибо за работу. Всё окей :)

Заявки фрилансеров

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад