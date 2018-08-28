Требуется специалист Netcat в проект, необходимо интегировать верстку
Нужно сделать верстку
Вот дизайн страниц : http://download.alesko.eu/divers/RGPD.zip
На странице 2 где есть вопрос с ответами нужно сделать анимацию - там будет несколько вопросов с ответами и нужно сделать чтобы при переходе на следующий ответ облака двигались
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Пишите сразу цену и срок
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