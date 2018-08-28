Нужно сделать верстку

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Закрыт22 заявки281 просмотр

Вот дизайн страниц : http://download.alesko.eu/divers/RGPD.zip

На странице 2 где есть вопрос с ответами нужно сделать анимацию -  там будет несколько вопросов с ответами и нужно сделать чтобы при переходе на следующий ответ облака двигались

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Пишите сразу цену и срок

7 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад

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Нет заявок фрилансеров