Нужно сделать верстку

Вот дизайн страниц : http://download.alesko.eu/divers/RGPD.zip

На странице 2 где есть вопрос с ответами нужно сделать анимацию - там будет несколько вопросов с ответами и нужно сделать чтобы при переходе на следующий ответ облака двигались

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Пишите сразу цену и срок