Верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт27 заявок332 просмотра

Есть ленд esta-costume.ru Необходимо его скопировать, изменить информацию, картинки, некоторые элементы, галерею, элементы управления.

Mobile friendly. Очень важны сроки! Человек должен быть всегда на связи.

Прикрепляю основное ТЗ.

Просто копирование сайта не подходит, нужна еще "поддержка" в виде правок, довести ленд до 100% готовности и наполненности.

7 лет назад
alexa9der
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров