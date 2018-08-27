Создать адаптивный шаблон для instantcms

День добрый. Дизайнер предложил новую концепцию для сайта. Хотелось бы узнать можно это реализовать на первой ветке instantcms? Есть ли желающие реализовать подобное в жизнь и сколько это будет стоить. Сайт уже есть готовый. Необходимо только поменять дизайн.

Действующий сайт https://dm-diva.ru/

Вот что предлагает дизайнер.

Первым блоком на главной странице предлагаю красивое фото со слоганом, раскрывающим деятельность или направленность салона. Пример:

http://melkovo.com/

Далее на странице лучше раскрыть категории предлагаемых товаров в виде блоков с красивыми изображениями. Далее на странице лучше раскрыть категории предлагаемых товаров в виде блоков с красивыми изображениями (page2.jpg).

Ниже предлагаю мини-блог со статьями или новостями магазина.

Еще можно вывести блок с инстаграм картинками (при условии, если качество постов будет соответствовать новому стилю сайта) и футер с информацией для покупателя.(page3.jpg)

Фотографии в каталоге лучше устаревшие удалить, максимально качественные и актуальные оставить. Пример галереи.(page4.jpg).

Из пунктов меню можно оставить

Главная (будет кликабельным логотип)

О магазине (статья для продвижения с ключевыми словами)

Новости

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Страница "Коллектив" содержит только статью, нет живых фото. Думаю она не нужна. Текст о коллективе можно включить в страницу "О магазине"