Добрый день! (в заявке пишите цену и умеете ли вы натягивать верстку на вордпресс) В приложении сверстанные страницы без учета Требования описанного ниже для сайта vetdoctor ...
Создать адаптивный шаблон для instantcms
День добрый. Дизайнер предложил новую концепцию для сайта. Хотелось бы узнать можно это реализовать на первой ветке instantcms? Есть ли желающие реализовать подобное в жизнь и сколько это будет стоить. Сайт уже есть готовый. Необходимо только поменять дизайн.
Действующий сайт https://dm-diva.ru/
Вот что предлагает дизайнер.
Первым блоком на главной странице предлагаю красивое фото со слоганом, раскрывающим деятельность или направленность салона. Пример:
Далее на странице лучше раскрыть категории предлагаемых товаров в виде блоков с красивыми изображениями. Далее на странице лучше раскрыть категории предлагаемых товаров в виде блоков с красивыми изображениями (page2.jpg).
Ниже предлагаю мини-блог со статьями или новостями магазина.
Еще можно вывести блок с инстаграм картинками (при условии, если качество постов будет соответствовать новому стилю сайта) и футер с информацией для покупателя.(page3.jpg)
Фотографии в каталоге лучше устаревшие удалить, максимально качественные и актуальные оставить. Пример галереи.(page4.jpg).
Из пунктов меню можно оставить
Главная (будет кликабельным логотип)
О магазине (статья для продвижения с ключевыми словами)
Новости
Каталог (галерея)
Отзывы
Контакты
Страница "Коллектив" содержит только статью, нет живых фото. Думаю она не нужна. Текст о коллективе можно включить в страницу "О магазине"
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