Изменить внешний вид главной страницы Opencart

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Закрыт6 заявок230 просмотров

Требуется изменить внешний вид главной страницы на Opencart

Тема: http://fastortheme.com/furniture/

Привести к виду, как на скриншоте (+/-) без изменения цвета

Opencart
7 лет назад
Nataly75
Наталья 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров