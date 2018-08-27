Добрый день! (в заявке пишите цену и умеете ли вы натягивать верстку на вордпресс) В приложении сверстанные страницы без учета Требования описанного ниже для сайта vetdoctor ...
Изменить внешний вид главной страницы Opencart
Требуется изменить внешний вид главной страницы на Opencart
Тема: http://fastortheme.com/furniture/
Привести к виду, как на скриншоте (+/-) без изменения цвета
Заявки фрилансеров
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