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Нужна верстка 7 баннеров
Нужна верстка 7 баннеров - мобильная и 1920 пикселей.
Натяжка на CMS на WordPress.
Исходные файлы в PSD.
ТЗ предоставлю.
Заявки фрилансеров
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