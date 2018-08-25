Нужна верстка 7 баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок213 просмотров

Нужна верстка 7 баннеров - мобильная и 1920 пикселей. 

Натяжка на CMS на WordPress.

Исходные файлы в PSD.

ТЗ предоставлю.  

WordPress
7 лет назад
Alexeykl
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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