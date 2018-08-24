Правка в верстке

На разных разрешениях полоски разъезжаются (https://ibb.co/hoSNOU) , нужно что бы на любом разрешении все было гладко, пишите цену сроки, и каким методом будете решать задачу, все файлы предоставлю, перед ответом пишите слово "черепашка", что бы я знал что вы прочли до конца.