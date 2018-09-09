Адаптивная верстка одной странички

Макеты в приложении, испольнителю будут выданы в psd.

Верстка должна быть адаптивной для разных экранов от мониторов с разрешением шириной от 320px до 2560px.

Изменения элементов при уменьшении ширины страницы по согласованию могут отличаться от того, что нарисовано в дизайне, т.е. можете предложить более простой для вас вариант. Размеры шрифтов при уменьшении ширины должны увеличиваться.

Помимо верстки необходимо запрограммировать все движущиеся элементы (слайдер, мобильное меню, плавное появление логотипа при загрузке страницы, карта google, выпадающее меню).

При использовании пре(или пост)процессоров css и javascript результат нужно будет передать как в скомпилированном виде так и исходники.

Завяки без сроков и цены не рассматриваются.

В заявках сразу указывайте ссылки на примеры ваших работ