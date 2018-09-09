Адаптивная верстка одной странички

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок349 просмотров

Макеты в приложении, испольнителю будут выданы в psd.

Верстка должна быть адаптивной для разных экранов от мониторов с разрешением шириной от 320px до 2560px. 

Изменения элементов при уменьшении ширины страницы по согласованию могут отличаться от того, что нарисовано в дизайне, т.е. можете предложить более простой для вас вариант. Размеры шрифтов при уменьшении ширины должны увеличиваться. 

Помимо верстки необходимо запрограммировать все движущиеся элементы (слайдер, мобильное меню, плавное появление логотипа при загрузке страницы, карта google, выпадающее меню).

При использовании пре(или пост)процессоров css и javascript результат нужно будет передать как в скомпилированном виде так и исходники.

Завяки без сроков и цены не рассматриваются.

В заявках сразу указывайте ссылки на примеры ваших работ

CSSJavaScript
7 лет назад
soft-guru
Кирилл 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Maxseem84
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$30
2 дня
Всё четко, качественно, в срок. Спасибо.
К заказчику претензий нет, правок практически не было, оплата прошла отлично!

Заявки фрилансеров

Maxseem84
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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