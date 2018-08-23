На уже готовый, свёрстанный сайт, нужно добавить ещё одну вложенную страницу. Макет в .psd, показаны десктоп- и мобайл-версии. Соответственно верстать нужно только сам контент. Шапка и подвал — уже готовы. Некоторые формы ...
Переделать существующий сайт по новому готовому дизайну.
Добрый день! Нужно переделать существующий сайт http://www.prideagro.ru , а именно по существующему новому дизайну, добавить/убрать страницы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Cайт на котором я брал пример: http://isif-life.ru/ ТЗ на верстку блога 1. Адаптивная верстка (блог должен хорошосмотреться на мобильных устройствах). Главное не делать 2 разных шаблона. То есть ни каких ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Проект - XL Invest / IPO Дизайн разработан (готов). Работа в системе управления сайтом "HostCMS" или 100% готовность изучить админку. HTML и CSS. Кроссбраузерная, валидная, адаптивная, отзывчивая и резиновая ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Мне нужен код frame(-а) для сайта по следующим критериям: • без скроллинга ; • на весь экран браузера (без никаких отступов) и чтобы автоматом растягивался по высоте в зависимости от размера ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
здрасти вы сможете сделать парсер вконтате или маил ру музыка?HTML-верстканет заявокЗакрыт7 лет назад
- HTML-верстка13 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача: Сверстать лендингПеренести на хостингПривязать доменНастроить кнопки и отправку на почту заявокПодключить Яндекс метрикуНастроить целиВертстка: АдаптивнаяКроссмобильнаяКроссбраузернаяКорректно отображается на популярных устройствах + нет багов при зумеОптимизирована, зеленая область https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru;Обязательно будем тщательно тестировать на айфонах ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется верстальщик с опытом работы. Необходимо хорошее знание БЕМ, HTML5, JavaScript. Обязательно должны быть рабочие ссылки на ваш работы. Чтоб не тратить ваше время и нашей организацией работаем только по юр договору ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть готовый лендинг, нужно его "оживить" моушн графикой, анимацией, что бы получилось красиво. Пишите свой телеграм, я туда сразу буду скидывать ссылку на ленд. Сделать нужно срочно, в течении пары дней.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется верстальщик с опытом работы. Необходимо хорошее знание БЕМ, HTML5, JavasCript. Обязательно должны быть рабочие ссылки на ваш работы. Доработка проекта ipoteka5.ruHTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад