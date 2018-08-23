Нужно верстать шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка239 просмотров

Cайт на котором я брал пример: http://isif-life.ru/

ТЗ на верстку блога

1.      Адаптивная верстка (блог должен хорошосмотреться на мобильных устройствах). Главное не делать 2 разных шаблона. То

есть ни каких плагинов переключения шаблонов, чисто 1 адаптивный шаблон.

2.      Микроразметка schema.org

3.      На страницах (не постах) блога не должно бытькомментариев

4.      Сделать защиту от спама в комментариях черезневидимое поле. Не ставить плагины типа invisible captcha или akismet

5.      В статьях блога заголовки сделать H1 и они не должны быть какссылки

6.      Страницы page блога закрыть от индексации вставкойкода в functions.php

7.      Внедрить в редактор wordpress функциюзарытия ссылок от индексации urlspan

8.      Закрыть ссылки авторов комментариев отиндексации скриптом + кнопки «ответить» на комментарий так же должны быть

закрыты как на блоге isif-life.ru

9.      На главной и внутренней страницах блога нужнозакрыть все исходящие ссылки от индексации скриптом.

10.  Убрать через functions.php все лишние коды в header.php

11.  В виджете ТОП комментаторов ссылки так же должныбыть закрыты от индексации

12.  Вывести для каждой статьи рейтинг в видезвездочек (не обязательно)

13.  Поставить плагины (можно самим):

belavir (php MD5)

Broken Link Checker

Comment Redirect by Yoast (необязательно)

Exclude Category Plugin

Google XML Sitemaps

WP Super Cache илиHyper Cache

RusToLat или Cry To Lat

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Нет заявок фрилансеров

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