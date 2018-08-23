В предложения ваши лучшие работы в виде ссылок
Нужно верстать шаблон
Cайт на котором я брал пример: http://isif-life.ru/
ТЗ на верстку блога
1. Адаптивная верстка (блог должен хорошосмотреться на мобильных устройствах). Главное не делать 2 разных шаблона. То
есть ни каких плагинов переключения шаблонов, чисто 1 адаптивный шаблон.
2. Микроразметка schema.org
3. На страницах (не постах) блога не должно бытькомментариев
4. Сделать защиту от спама в комментариях черезневидимое поле. Не ставить плагины типа invisible captcha или akismet
5. В статьях блога заголовки сделать H1 и они не должны быть какссылки
6. Страницы page блога закрыть от индексации вставкойкода в functions.php
7. Внедрить в редактор wordpress функциюзарытия ссылок от индексации urlspan
8. Закрыть ссылки авторов комментариев отиндексации скриптом + кнопки «ответить» на комментарий так же должны быть
закрыты как на блоге isif-life.ru
9. На главной и внутренней страницах блога нужнозакрыть все исходящие ссылки от индексации скриптом.
10. Убрать через functions.php все лишние коды в header.php
11. В виджете ТОП комментаторов ссылки так же должныбыть закрыты от индексации
12. Вывести для каждой статьи рейтинг в видезвездочек (не обязательно)
13. Поставить плагины (можно самим):
belavir (php MD5)
Broken Link Checker
Comment Redirect by Yoast (необязательно)
Exclude Category Plugin
Google XML Sitemaps
WP Super Cache илиHyper Cache
RusToLat или Cry To Lat
Subscribe To Comments
WordPress Database Backup
WordPress SEO
ВП Типограф Лайт
ЯндексПингер
Ограничение попыток авторизации
Заявки фрилансеров
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