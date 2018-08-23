Доработка проекта ipoteka5.ru

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки121 просмотр

Требуется верстальщик с опытом работы. Необходимо хорошее знание БЕМ, HTML5, JavasCript. Обязательно должны быть рабочие ссылки на ваш работы.

Доработка проекта ipoteka5.ru

HTMLJavaScript
7 лет назад
hagana
Айзик 
48 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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