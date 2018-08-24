Сделать слайдер картинок

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки250 просмотров

Нужно сделать слайдер картинок такой как в этом сайте https://www.katerinakersey.com/portfolios/art/  

Что бы также при наведении на картинку появлялся текст и также что бы ее можно было увеличить в размере кликнув на значек

7 лет назад
rusbur
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SkipTyler
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3 года назад
7 лет назад
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SkipTyler
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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