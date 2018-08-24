Мобильная вёрстка сайта, сайт самопис, требуется доработать - СРОЧНО! Имеется чёткое ТЗ Срок сегодня в срок за 3-4 часа, бюджет 35$ Оплата по факту готовности, БЕЗ аванса Оставляйте ...
Сделать слайдер картинок
Нужно сделать слайдер картинок такой как в этом сайте https://www.katerinakersey.com/portfolios/art/
Что бы также при наведении на картинку появлялся текст и также что бы ее можно было увеличить в размере кликнув на значек
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $35HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна верстка для интернет магазина -Адаптивная -Кросбраузерная без ошибок.HTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад
Перенести 17 таблиц из xls в чистый html, без тегов MS. Сохранить как html не подойдет... Задание надо выполнить до 7:00, 23.08 МСКHTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно доверстать иконки соц-сетей, и добавить переключатель языков.Завершен7 лет назад
Требуется сверстать по готовому дизайн-макету лендинг и поместить его на WP -ТОЛЬКО кандидаты уже с опытом работы на WP - Реализация анимаций - Установка онлайн чатов - Размещение на ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Работа с действующим сайтом, CMS Joomla 3 Верстка новых страниц с сохранением стиля и доработка существующих; Техническая оптимизация Настройка. целей, счетчиков, метрик; Интеграция со сторонними приложениями Вёрстка шаблонов для E-mail ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать правки шаблона сайта по техническому заданию. Ссылка на шаблон: http://themebunch.com/html/eminent/index-2.html Ссылка на тз: https://dropmefiles.com/uIvCPЗавершен7 лет назад
- $150
Всем привет! Есть домен, хостинг, почта и дизайн для десктопов и мобильных девайсов. Нужна верстка и настройка на системе управления MODX сайта, состоящего из 6 страниц на 4х языках, а ...Завершен6 лет назад
Для тех у кого опыта в верстке от 2х лет и выше Необходимо сверстать страницу, дизайн прикреплен. Верстка должна быть адаптивной. Предлагайте срок, стоимость и на чём будете ...Завершен7 лет назад
- $30
Требуется сверстать лендинг Срок до 25.08 до 12.00 по Мск. Стоимость 2000 руб. Важно! - Обязательно кроссбраузерно - Сайт должен быть адаптивен ко всем устройствам и размерам экрана - ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт7 лет назад