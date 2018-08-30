Правки шаблона сайта по техническому заданию

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки232 просмотра

Необходимо сделать правки шаблона сайта по техническому заданию.

Ссылка на шаблон: http://themebunch.com/html/eminent/index-2.html

Ссылка на тз: https://dropmefiles.com/uIvCP

HTML
7 лет назад
projectridis
Екатерина 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

aybekmamasaliev
Айбек 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Долго согласовывали тз, не с первого раза пришли к пониманию. Но в итоге реализовали задуманное.
Хороший заказчик советую.. Всегда на связи)

Заявки фрилансеров

aybekmamasaliev
Айбек 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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