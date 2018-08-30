Всем привет! Есть домен, хостинг, почта и дизайн для десктопов и мобильных девайсов. Нужна верстка и настройка на системе управления MODX сайта, состоящего из 6 страниц на 4х языках, а ...
Правки шаблона сайта по техническому заданию
Необходимо сделать правки шаблона сайта по техническому заданию.
Ссылка на шаблон: http://themebunch.com/html/eminent/index-2.html
Ссылка на тз: https://dropmefiles.com/uIvCP
Выбранный исполнитель
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