Найти и исправить ошибку в верстке

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки380 просмотров

На сайте wordpress большой процент отказов на iPhone,  iOS 11, 12, 7

https://yadi.sk/i/UnDUt4Sp3Zpg4h

https://yadi.sk/i/tMz38mzd3ZwXXf

Необходимо найти (протестировать 3 страницы) и исправить ошибки в верстке.

Сайт информационный. Всего 3 шаблона страниц: главная, рубрика, запись.

Задание считаем завершенным при уменьшении отказа до 10% на указанных устройствах.

iOSWordPress
7 лет назад
V_ll
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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