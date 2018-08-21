Здравствуйте Нужно сделать верстку 3 страниц Футер и херед есть, так как эти страницы часть уже существующего проекта Так же нужно сделать адаптив, дизайна под адаптив нету Спасибо
Найти и исправить ошибку в верстке
На сайте wordpress большой процент отказов на iPhone, iOS 11, 12, 7
https://yadi.sk/i/UnDUt4Sp3Zpg4h
https://yadi.sk/i/tMz38mzd3ZwXXf
Необходимо найти (протестировать 3 страницы) и исправить ошибки в верстке.
Сайт информационный. Всего 3 шаблона страниц: главная, рубрика, запись.
Задание считаем завершенным при уменьшении отказа до 10% на указанных устройствах.
Заявки фрилансеров
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