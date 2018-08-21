Верстка с использованием сетки bootstrap

$45
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок336 просмотров

Макет будет предоставлен в sketch.

Желания исполнителя: использовать вебпак или галп.

Все детали в архиве.

BootstrapSketch
7 лет назад
DMplato
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров