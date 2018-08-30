Нужна верстка макетов

Супер Рекомендую! Рекомендую как ответственного, надёжного исполнителя! На связи адекватное и приятное обшение! Отличный исполнитель. Проблем не возникло. Рекомендую! Всё ок. Работа была выполнена очень быстро, точно согласно ТЗ. 1. всегда на связи 2. все сделано в срок 3. в процессе работы поступали варианты решения некоторых пунктов по ТЗ Продолжаем сотрудничать.