Добрый день! Требуется заверстать сайт для видео-продакшена. Из сложностей 1 страинца с калькулятором. Макет в Adobe XD https://xd.adobe.com/view/c1770922-8604-43be-5e97-e6ec91e8f56f-b746/?fullscreen Картинки: https://www.dropbox.com/sh/xcwp544jyih48w6/AABWtP9Oh7pFDxC7Wik0vDOIa?dl=0
Ищем Верстальщика сайта.
Требованияк верстке сайта
Ребята, смотрите прикрепленный файл с требованиями к верстке!!!
§ в соответствии со стандартами "HTML5" и "CSS3";
§ в соответствии с методологией "БЭМ" https://ru.bem.info/methodology/quick-start/
§ на базе css-фреймворка "Bootstrap 4". ;
§ Необходимо следовать семантики HTML5.
§ Использовать существующие тэги HTML5 (header, footer, aside, nav, section, article и т.д). Каждый тег должен использоваться по назначению (div для блоков, ul для списков и т.д.).
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