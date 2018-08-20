Ищем Верстальщика сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки409 просмотров

Требованияк верстке сайта

Ребята, смотрите прикрепленный файл с требованиями к верстке!!! 

§ в соответствии со стандартами "HTML5" и "CSS3";

§ в соответствии с методологией "БЭМ" https://ru.bem.info/methodology/quick-start/

§ на базе css-фреймворка "Bootstrap 4". ;

§ Необходимо следовать семантики HTML5.

§ Использовать существующие тэги HTML5 (header, footer, aside, nav, section, article и т.д). Каждый тег должен использоваться по назначению (div для блоков, ul для списков и т.д.).

BootstrapCSSHTML
7 лет назад
IT_Projekt
43 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Заверстать сайт

    Добрый день! Требуется заверстать сайт для видео-продакшена. Из сложностей 1 страинца с калькулятором. Макет в Adobe XD https://xd.adobe.com/view/c1770922-8604-43be-5e97-e6ec91e8f56f-b746/?fullscreen Картинки: https://www.dropbox.com/sh/xcwp544jyih48w6/AABWtP9Oh7pFDxC7Wik0vDOIa?dl=0

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка интернет магазина

    Нужен специалист для адаптивной верстки несложного интернет магазина. Стек технологий: BEM, npm gulp, scss, Bootstrap 4, jQuery (подключить, настроить плагин, если будет нужно, написать несложный скрипт переключения вкладок и тд.). Подробности в лс. Просьба оставляться ...

    BootstrapjQuerySCSSGulp
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Верстка интернет-магазина часов

    Требуется адаптивная верстка с использованием последних технологий для интернет магазина часов.   Дополнительные требования: shema, БЭМ (рассмотрим все варианты, если не можете);   Макеты для оценки: yadi.sk/d/_0J4EPh73aM2fn   Принимаю предложения по ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать плавающее меню JS

    Нужен аналог главного меню как на citilink.ru  Верстка уже есть, нужно, чтобы меню плавало (вверх-вниз) на маленьких разрешениях или размере окна и при ховере появлялось подменю.

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Внести правки на лендинг

    Внести 3 правки:  1. Добавить меню с якорями на нужный раздел.  2. Поправить вид и положение кнопок для перелистывания отзывов 3. Поменять ссылку на видео Срок сегодня

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить пользовательский поиск Google на сайте https://allbest.ru/

    Вверху страниц сайта есть форма заказа (прилагаю картинку). Необходимо использовать пользовательский поиск Google и выводить результаты в широкой колонке страницы, открывающейся в новом окне.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад