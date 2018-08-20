Верстка и натяжка мобильной версии сайта (AMP)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка142 просмотра

Добрый день!

Подробное задание можно найти по ссылке

В заявке прикрепляйте натянутые сайты. Желательно с AMP (accelerated mobile pages)

Оплата - договорная

Сроки - 1 день

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров