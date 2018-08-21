Срочная верстка htms/js/css

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок180 просмотров

https://www.dropbox.com/s/iw7t8pryvd6u74q/010.zip?dl=0

Время сутки

CSSJavaScript
7 лет назад
optimovl
Никита 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alienshooter
Скрыпник 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Евгений отлично справился с работой. Сделал максимум что было возможно за минимальное время. Оперативно отреагировал на правки. Рекомендую к сотрудничеству.
Норм постановка задачи, оплата, общение. Рекомендую заказчика для какого-либо сотрудничества, и вообще как нормального человека.

Заявки фрилансеров

alienshooter
Скрыпник 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Адаптивная верстка страницы корзины

    Всем привет. Нужно сверстать страницу корзины/оформления заказа, используя текущий файл стилей, около 10 часов работы.  Оставляйте портфолио, примеры работ, часовой рейт.  Требования:    - адекватный, думающий и грамотный специалист;    - ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется верстальщик.

    $23

    Нужно сверстать landing page Сроки: к 9:00 21.08.2018 Оплата 1500 рублей. Важный критерий: кроссбраузерно. Необходима адаптивная верстка под разные устройства. А так же скорость загрузки по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ должна ...

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Форма регистрации личного кабинета, эмуляцию входа

    Нужно сделать скрипт, форму  или так чтоб мне было легко и просто, всавлять в сайт постранично - ваш готовый код. Нужна форма регистрации личного кабинета, как муляж эмуляцию личного кабинета - нужно чтоб ...

    HTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать html шаблон КП

    Здравствуйте! У нас на mail.ru сохранен шаблон КП, который мы отправляем новым потенциальным клиентам. Немного текста с фотографиями. Сейчас хотели бы его красиво оформить. Я дам вам доступ на нашу почту и нам необходимо, ...

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Html-верстка и небольшие работы по сайту

    Нужен ответственный человек для небольших и не сложных работ по сайту tkapelsin . ru Нужно сделать: 1) http://tkapelsin.ru/schedule.html - поменять таблицы для 4 квартала.. график отправки тот же, только поменять месяца на ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужно сверстать сайт с другого сайта

    Нужно сверстать этот сайт http://www.easternmarbleandgranite.com в html/css до воскресенья. Я уже начал это делать, нужно будет продолжить http://eastern.lilosocial.com/. Также нужно будет сделать мобильную версию. Знаю срок небольшой, поэтому прошу делать ставки только тех, кто готов сделать в срок ...

    CSSHTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад