Адаптивная верстка главной страницы сайта из Sketch.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок302 просмотра

Верстка главное страницы сайта по макету из .sketch. Сетка - 6 колонок на весь экран. 2 слайдера. Макет по запросу.

Sketch
7 лет назад
vladimir_a_2018
Владимир 
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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